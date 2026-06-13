Ukrajina napala morski terminal u Temrjuku; Švedska: Gripeni presreli ruske avione iznad Baltika

Rat u Ukrajini – 1.611. dan. Jedna osoba je poginula, a tri su povređene u napadu ukrajinskih snaga na morski terminal u Temrjukskom okrugu Krasnodarskog kraja Rusije, saopštio je guverner Venijamin Kondratjev. Švedske oružane snage saopštile su da su dva para lovaca JAS 39 Gripen poletela kako bi presrela ruske borbene avione u oblasti Baltičkog mora u blizini švedskog vazdušnog prostora.

Kijev: Pogodili smo rusku naftnu infrastrukturu u Volgogradskoj oblasti Ukrajinska vojska pogodila je postrojenje za preradu i pumpanje nafte u blizini sela Kotovo u Volgogradskoj oblasti Rusije, saopštio je ukrajinski Generalštab. (Reuters) Opširnije Kraće Švedska: Gripeni presreli ruske avione iznad Baltika Švedske oružane snage saopštile su da su dva para lovaca JAS 39 Gripen poletela kako bi presrela ruske borbene avione u oblasti Baltičkog mora u blizini