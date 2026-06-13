Virtuelni sastanak ili novo odlaganje – da li će SAD i Iran u nedelju potpisati Memorandum o razumevanju

SAD i Iran će u nedelju održati virtuelni sastanak i elektronski potpisati memorandum o razumevanju kojim bi se produžilo primirje za 60 dana, ponovo otvorio Ormuski moreuz i pokrenuli novi pregovori o iranskom nuklearnom programu, javlja Aksios pozivajući se na izvore. Novi sporazum između SAD i Irana ukazuje na to da je Vašington pristao na glavne uslove Teherana, a tim dokumentom ugroženi su bezbednosni interesi Izraela, javio je izraelski Kanal 12, pozivajući se izjave visokih izraelskih zvaničnika.

20:42 Kanal 12: Odredbe Memoranduma o razumevanju između SAD i Irana ugrožavaju Izrael Novi sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana ukazuje na to da je Vašington pristao na glavne uslove Teherana, a tim dokumentom ugroženi su bezbednosni interesi Izraela, javio je izraelski Kanal 12, pozivajući se izjave visokih izraelskih zvaničnika. Ta televizija navodi da izraelski zvaničnici i stručnjaci koji decenijama rade na iranskom pitanju smatraju da uslovi