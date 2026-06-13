BLISKOISTOČNI SUKOB: Tramp: Sporazum sa Iranom sprečava razvoj nuklearnog oružja i otvara Ormuski moreuz; Bagei: Sporazum sa SAD neće biti potpisan sutra

TEHERAN, VAŠINGTON - Gradonačelnik Ar-Rihana u okrugu Džezin na jugu Libana, Ali Badi, poginuo je u izraelskom napadu, bijavili su tamošnji mediji. Iran je poslednjih nedelja značajno pojačao mere zaštite zaliha visoko obogaćenog uranijuma, uključujući rušenje tunela i postavljanje mina na pristupnim tačkama zbog zabrinutosti od američkih operacija, prenose američki mediji.

- Tramp: Sporazum sa Iranom sprečava razvoj nuklearnog oružja i otvara Ormuski moreuz Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da bi novi sporazum između Vašingtona i Teherana trebalo da bude potpisan sutra i ocenio da će tim dokumentom biti onemogućeno da Iran dođe do nuklearnog oružja, uz najavu da će nakon njegovog potpisivanja Ormuski moreuz biti otvoren za međunarodni saobraćaj. - Najmanje 3.756 osoba poginulo u izraelskim napadima