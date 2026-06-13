Prvo iznenađenje na Mundijalu: Katar u 90+4. minutu do boda protiv Švajcarske

SAN FRANCISKO - Fudbaleri Švajcarske i Katara odigrali su 1:1 (1:0) u meču prvog kola grupe B Svetskog prvenstva u fudbalu, odigranom na "Livajs stadionu" u okolini San Franciska.

Švajcarci su poveli u 17. minutu golom Brila Embola sa bele tačke. Nadalje je ekipa Murata Jakina kontrolisala igru sa povermenim šansama i bez novog gola. Kako se kraj približavao, tako je švajcarski nož gubio oštrinu, naročito na kalifornijskom suncu. Zašlo se u sudijsku nadoknadu i u trećem minutu se dešava kontra za Katar i fantastičan udarac glavom kapitena Bualema Kukija na centaršut Homama Al Amina. Katar je tako osvojio prvi bod na svojoj četvrtoj utakmici