Prvo iznenađenje na Mundijalu: Katar u 90+4. minutu do boda protiv Švajcarske

RTV pre 1 sat  |  RTS, Tanjug
Prvo iznenađenje na Mundijalu: Katar u 90+4. minutu do boda protiv Švajcarske

SAN FRANCISKO - Fudbaleri Švajcarske i Katara odigrali su 1:1 (1:0) u meču prvog kola grupe B Svetskog prvenstva u fudbalu, odigranom na "Livajs stadionu" u okolini San Franciska.

Švajcarci su poveli u 17. minutu golom Brila Embola sa bele tačke. Nadalje je ekipa Murata Jakina kontrolisala igru sa povermenim šansama i bez novog gola. Kako se kraj približavao, tako je švajcarski nož gubio oštrinu, naročito na kalifornijskom suncu. Zašlo se u sudijsku nadoknadu i u trećem minutu se dešava kontra za Katar i fantastičan udarac glavom kapitena Bualema Kukija na centaršut Homama Al Amina. Katar je tako osvojio prvi bod na svojoj četvrtoj utakmici
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