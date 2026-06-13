RHMZ upozorava na grmljavinske nepogode, sutra narandžasti meteo-alarm na severu Srbije

RTV pre 4 sati  |  Tanjug
RHMZ upozorava na grmljavinske nepogode, sutra narandžasti meteo-alarm na severu Srbije

NOVI SAD - Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) upozorio je da se u nedelju kasnije posle podne i uveče, u okvirnom intervalu od 17 do 21 čas, očekuje obrazovanje linijskog grmljavinskog sistema, najpre preko Vojvodine, koji će uslovljavati pljuskove, grmljavinu, a lokalno grad i olujni vetar sa udarima preko 60 km/h.

Kasnije u toku večeri očekuje se premeštanje grmljavinskog sistema preko Beograda, zapadne Srbije, Šumadije, Pomoravlja, Borskog, Braničevskog i Zaječarskog okruga dalje ka Rumuniji i Bugarskoj. U drugom delu noći ka ponedeljku padavine će oslabiti, uz značajno smanjenje rizika od nepogoda na navedenom području. I u Novom Sadu se u nedelju u večernjim satima očekuju pljuskovi i grmljavina, koji u pojedinim delovima grada kratkotrajno mogu biti intenzivniji uz grad
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