Savet bezbednosti UN osudio ubistvo srpskog mirovnjaka u Libanu

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
Savet bezbednosti UN osudio ubistvo srpskog mirovnjaka u Libanu

NJUJORK - Članovi Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija (SB UN) osudili su ubistvo srpskog pripadnika mirovne misije UNIFIL u južnom Libanu, koji je preminuo od posledica povreda zadobijenih u minobacačkom napadu 4. juna.

U zajedničkom saopštenju, svih 15 članica Saveta navelo je da je mirovnjak stradao nakon što su minobacačke granate pogodile njegov položaj, dok su još dva pripadnika misije povređena, prenela je danas Al Džazira. Članovi Saveta bezbednosti izrazili su najdublje saučešće porodici poginulog, i poželeli brz i potpun oporavak povređenim mirovnjacima. U saopštenju nije navedeno ko je odgovoran za napad, ali je upućen poziv Ujedinjenim nacijama da sprovedu brzu istragu
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Savet bezbednosti UN pozvao na brzu istragu da bi se utvrdilo ko je odgovoran za ubistvo pripadnika Vojske Srbije u Libanu

Savet bezbednosti UN pozvao na brzu istragu da bi se utvrdilo ko je odgovoran za ubistvo pripadnika Vojske Srbije u Libanu

Insajder pre 1 sat
Savet bezbednosti UN osudio ubistvo srpskog mirovnjaka u Libanu

Savet bezbednosti UN osudio ubistvo srpskog mirovnjaka u Libanu

Euronews pre 1 sat
Savet bezbednosti UN osudio ubistvo srpskog mirovnjaka u Libanu: Izrazili najdublje saučešće porodici poginulog Milovan…

Savet bezbednosti UN osudio ubistvo srpskog mirovnjaka u Libanu: Izrazili najdublje saučešće porodici poginulog Milovan Jovanović

Blic pre 1 sat
Savet bezbednosti UN osudio ubistvo srpskog vojnika u Libanu: Traži se hitna istraga

Savet bezbednosti UN osudio ubistvo srpskog vojnika u Libanu: Traži se hitna istraga

B92 pre 1 sat
Savet bezbednosti UN osudio ubistvo srpskog mirovnjaka u Libanu

Savet bezbednosti UN osudio ubistvo srpskog mirovnjaka u Libanu

Politika pre 1 sat
Savet bezbednosti UN osudio ubistvo srpskog mirovnjaka u Libanu

Savet bezbednosti UN osudio ubistvo srpskog mirovnjaka u Libanu

Sputnik pre 1 sat
Savet bezbednosti UN osudio ubistvo srpskog mirovnjaka u Libanu

Savet bezbednosti UN osudio ubistvo srpskog mirovnjaka u Libanu

Telegraf pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

UNLibanSavet bezbednosti UNSavet bezbednostiNjujorkSB UN

Svet, najnovije vesti »

Ime Donalda Trampa i dalje na Kenedi centru, uprava od suda zatražila odlaganje roka zbog vremenskih uslova

Ime Donalda Trampa i dalje na Kenedi centru, uprava od suda zatražila odlaganje roka zbog vremenskih uslova

Insajder pre 27 minuta
U Tel Avivu organizovana Parada ponosa, pojedinim učesnicima zabranjeno unošenje političkih transparenata

U Tel Avivu organizovana Parada ponosa, pojedinim učesnicima zabranjeno unošenje političkih transparenata

Insajder pre 42 minuta
Uspon do kratera Vezuva – tamo gde je lava stvorila lepotu

Uspon do kratera Vezuva – tamo gde je lava stvorila lepotu

RTS pre 37 minuta
Iranski hod po žici: Da li Trampova nepredvidivost može da uruši pregovore u Ženevi?

Iranski hod po žici: Da li Trampova nepredvidivost može da uruši pregovore u Ženevi?

Euronews pre 7 minuta
Iran tvrdi da bi sporazum o okončanju sukoba doveo do ponovnog otvaranja Ormuskog moreuza

Iran tvrdi da bi sporazum o okončanju sukoba doveo do ponovnog otvaranja Ormuskog moreuza

N1 Info pre 2 minuta