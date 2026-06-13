U Srbiju se vraća 13 zdravstvenih radnika, Lončar: "Stavite znanje u službu našeg zdravstva"

BEOGRAD - Povratak zdravstvenih radnika iz inostranstva, koji Ministarstvo zdravlja sprovodi posredstvom Kancelarije za saradnju sa dijasporom, nastavlja se uspešno, a nova grupa od 13 lekara i drugih zdravstvenih radnika iz Nemačke, Austrije, Velike Britanije, SAD, Saudijske Arabije i Ujedinjenih Arapskih Emirata odlučila je da profesionalnu karijeru nastavi u Srbiji.

Ministar zdravlja dr Zlatibor Lončar, sastao se danas sa lekarima povratnicima u novom Kliničkom centru Srbije i rekao je da je njihov povratak od izuzetnog značaja za dalji razvoj našeg zdravstvenog sistema. "Izuzetno je važno da svoja znanja, iskustva i veštine koje ste sticali u najrazvijenijim zdravstvenim sistemima sveta stavite u službu našeg zdravstva. To je pre svega u interesu naših pacijenata, ali i dodatni podsticaj da nastavimo sa unapređenjem uslova