U Srbiju se vraća 13 zdravstvenih radnika, Lončar: Stavite znanje u službu našeg zdravstva

RTV pre 2 sata  |  Tanjug
U Srbiju se vraća 13 zdravstvenih radnika, Lončar: Stavite znanje u službu našeg zdravstva

BEOGRAD - Povratak zdravstvenih radnika iz inostranstva, koji Ministarstvo zdravlja sprovodi posredstvom Kancelarije za saradnju sa dijasporom, nastavlja se uspešno, a nova grupa od 13 lekara i drugih zdravstvenih radnika iz Nemačke, Austrije, Velike Britanije, SAD, Saudijske Arabije i Ujedinjenih Arapskih Emirata odlučila je da profesionalnu karijeru nastavi u Srbiji.

Ministar zdravlja dr Zlatibor Lončar, sastao se danas sa lekarima povratnicima u novom Kliničkom centru Srbije i rekao je da je njihov povratak od izuzetnog značaja za dalji razvoj našeg zdravstvenog sistema. "Izuzetno je važno da svoja znanja, iskustva i veštine koje ste sticali u najrazvijenijim zdravstvenim sistemima sveta stavite u službu našeg zdravstva. To je pre svega u interesu naših pacijenata, ali i dodatni podsticaj da nastavimo sa unapređenjem uslova
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