Vremeplov: Umro Aleksandar Veliki, najveći vojskovođa antičkog sveta

NOVI SAD - Na današnji dan 323. p. n. e. - Umro je Aleksandar Veliki, najveći vojskovođa antičkog sveta. Bio jeučenik atinskog filozofa Aristotela, kojeg je u prestonicu grčke države Makedonije Pelu doveo Aleksandrov otackralj Filip II, a na presto je došao u 20. godini, kad je 336. pre n.e. ubijen Filip II. Dovršio je pokoravanje grčkih država i 334. pre n.e. poveo je s 30 hiljada pešaka i 5.000 konjanika rat protiv Persije. Osvojio je Malu Aziju,Siriju, Egipat i Persiju i stigao do reke Ind. U prestonici

Danas je subota, 13. jun, 163. dan 2026. godine. 1811. - Rođen je ruski književni kritičar i filozof Visarion Grigorjevič Belinski, osnivač ruske realističke estetike. Formulisao je teorijsku osnovu novog pravca u ruskoj književnosti nazvanog "naturalna škola". Nastojeći da kriticistvori filozofsku osnovu, proučavao je nemačku filozofiju. Napisao je kritička tumačenja dela Aleksandra Puškina,Mihaila Ljermontova i Nikolaja Gogolja, a njegovo "Pismo Gogolju" obrazac