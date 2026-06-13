AMSS: Na graničnom prelazu Preševo zadržavanja za putnička vozila oko 25 minuta

Serbian News Media pre 13 minuta
AMSS: Na graničnom prelazu Preševo zadržavanja za putnička vozila oko 25 minuta

Na graničnom prelazu Preševo putnička vozila se od jutros zadržavaju oko 25 minuta prilikom izlaza iz Srbije, saopštio je Auto moto savez Srbije ( AMSS).

Nestabilno vreme može donositi mestimično vlažne kolovoze uz jutarnju maglu ili sumaglicu. AMSS apeluje na pojačan oprez kod vozača. Na brojnim deonicama su u toku radovi. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Kamioni na prelazu Batrovci od jutros čekaju oko dva sata, a na prelazu Preševo oko 20 minuta.
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