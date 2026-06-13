Iran tvrdi da bi sporazum o okončanju sukoba doveo do ponovnog otvaranja Ormuskog moreuza

Dogovor sa SAD o okončanju sukoba u Iranu je blizu i uključuje ponovno otvaranje Ormuskog moreuza, izjavio je iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči.

On je za iransku televiziju rekao da sporazum takođe uključuje ukidanje američke blokade Irana, ali da će razgovori o iranskom nuklearnom programu početi kasnije. Bi-Bi-Si (BBC) prenosi da su američki zvaničnici potvrdili neke od detalja sporazuma. Prema njihovim rečima, ekonomske koristi za Iran zavisiće od toga da li će Teheran ispuniti svoje obaveze. Aragči je rekao da postoje „i pristalice i protivnici“ najnovijih uslova sporazuma među zvaničnicima Vrhovnog