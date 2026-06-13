Odbojkaši Srbije pobedili Belgiju u Ligi nacija

Serbian News Media pre 18 minuta
Odbojkaši Srbije pobedili Belgiju u Ligi nacija

Odbojkaši Srbije pobedil su večeras u Braziliji selekciju Belgije sa 3:1, po setovima 25:18, 24:26, 25:21, 25:22, u drugom meču prve sedmice Lige nacija.

Najefikasniji u selekciji Srbije bio je Veljko Mašulović sa 19 poena, poen manje je zabeležio Vuk Kulpinac, dok je Lazar Marinović upisao 17 poena. U selekciji Belgije bolji od ostalih je bio Fere Regers sa 26 poena. Srbija posle druge pobede zauzima drugo mesto na tabeli Lige nacija sa maksimalnih šest bodova, a Belgija je 11. sa tri boda, uz utakmicu više. Naredni meč Srbija igra u subotu od 16.00, kada se sastaje sa domaćom selekcijom Brazila. Foto
Otvori na snm.rs

Povezane vesti »

Srbija ubedljiva: "Orlovi" razbili Belgiju u Ligi nacija

Srbija ubedljiva: "Orlovi" razbili Belgiju u Ligi nacija

Večernje novosti pre 1 sat
Odlični! Odbojkaši slavili nad Belgijom

Odlični! Odbojkaši slavili nad Belgijom

Kurir pre 1 sat
Odbojkaši Srbije upisali pobedu u Brazilu

Odbojkaši Srbije upisali pobedu u Brazilu

Sputnik pre 1 sat
Odbojkaši lako sa Belgijom u Ligi nacija

Odbojkaši lako sa Belgijom u Ligi nacija

RTS pre 2 sata
Srbije sa 3:1 savladala Belgiju

Srbije sa 3:1 savladala Belgiju

Politika pre 7 sati
Srbija upisala drugu pobedu u Ligi nacija

Srbija upisala drugu pobedu u Ligi nacija

Danas pre 9 sati
Srbija na krilima Mašulovića srušila Belgiju

Srbija na krilima Mašulovića srušila Belgiju

Nova pre 9 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

OdbojkaBrazilBelgijaLiga nacija

Sport, najnovije vesti »

Milan Kozomara podneo ostavku na mesto direktora Bokserskog kluba Vojvodina: Odluka usledila nakon velikih društenih podela

Milan Kozomara podneo ostavku na mesto direktora Bokserskog kluba Vojvodina: Odluka usledila nakon velikih društenih podela

Danas pre 28 minuta
Partizan - Šta posle Penjarojinih 0/3?

Partizan - Šta posle Penjarojinih 0/3?

Sportske.net pre 37 minuta
30 miliona evra bačeno samo na plate igrača, ukupno trofeja – jedan: Večite rivale sa klupe vodilo sedam puta više trenera…

30 miliona evra bačeno samo na plate igrača, ukupno trofeja – jedan: Večite rivale sa klupe vodilo sedam puta više trenera nego što su osvojili pehara ove sezone!

Hot sport pre 37 minuta
Odbojkaši Srbije pobedili Belgiju u Ligi nacija

Odbojkaši Srbije pobedili Belgiju u Ligi nacija

Serbian News Media pre 18 minuta
Englezima ukradena oprema za trening, obijena vozila

Englezima ukradena oprema za trening, obijena vozila

Radio 021 pre 3 minuta