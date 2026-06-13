Uhapšen muškarac u Prokuplju, pretio supruzi pa zapalio porodičnu kuću
Serbian News Media pre 18 minuta
Policija iz Prokuplja uhapsila je T.M. (1954) iz okoline tog grada, nakon što je unutrašnjost porodične kuće polio zapaljivom tečnošću, a zatim je i zapalio, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova.
Sumnja se da je T.M. pre toga pretio supruzi da će zapaliti i nju i kuću. U ovom požaru nije bilo povređenih, ali je u potpunosti izgorela unutrašnjost jedne sobe na spratu i deo krovne konstrukcije, dok su u dve sobe u prizemlju i kupatilu izgoreli delovi nameštaja. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu za „izazivanje opšte opasnosti“ i „nasilje u porodici“. biti priveden nadležnom tužilaštvu.