„Kalates odigrao poslednji meč u Partizanu“

Nik Kalates je stigao u Partizan u trenutku velike krize, u međuvremenu je imao neke nezaboravne partije i postao miljenik navijača crno-belih, ali njegov završetak epizode u klubu iz Humske nije bio bajkovit.

Partizan je u petak pred svojom publikom poražen 81:83 od Dubaija i tako nije uspeo da odbrani titulu šampiona ABA lige. Grčki veteran odigrao je 12 minuta i postigao jedan poen u poslednjem meču sezone za crno-bele. Prema informacijama koje slede iz grčke, bio je to poslednji duel koji je 37-godišnji Kalates odigrao kao igrač Partizana. Sada počinje odbrojavanje za Kalatesa U prethodnim nedeljama postalo je poznato koji tim želi da vidi iskusnog plejmejkera u