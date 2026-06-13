Mesina: Hvala Džajiću i Radujku, odlazim iz porodičnih razloga

Sport klub pre 4 sati  |  Autor: Branko Spasojević
Mesina: Hvala Džajiću i Radujku, odlazim iz porodičnih razloga

Fudbalski savez Srbije potvrdio je odlazak Domenika Mesine.

Predsednik Sudijske komisije FSS prihvatio je ponudu da se vrati u Italiju. U pisanoj izjavi, objavljenoj na sajtu FSS, odlazeći iz Srbije, Mesina je poručio: „Srećan sam zbog iskustva u Srbiji. Od 1. jula preuzeću funkciju tehničkog direktora Udruženja fudbalskih sudija Italije. Odluka koja nije bila laka, pre svega zbog veze koju sam izgradio sa predsednikom Džajićem i generalnim sekretarom Radujkom, kojima želim javno da zahvalim na podršci i poverenju. Ovu
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