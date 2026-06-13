Oli sprema tužbe Nanu i Lesoru i tvrdi – Lesor udario policajca

Finiš košarkaškog šampionata Grčke ostao je u senci incidenta i tuče igrača posle meča.

Videli smo snimke ispred ulaza u svlačionice i napad Tajrika Džonsa na Kendrika Nana, a kako prenosi ERT neće ostati na suspenzijama i kaznama koje će sasvim sigurno biti izrečene svim akterima ovih haotičnih scena. Olimpijakos planira da ode korak dalje – podneće novi šampion Grčke tužbe protiv Kendrika Nana i Matijasa Lesora. Iz Olimpijakosa tvrde da je Lesor udario policajca. Ovo je strana priče koju je izneo Olimpijakos: Kendrik Nan prvi je napao Tajrika