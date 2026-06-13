UŽIVO: Izmene u Brazilu i pritisak na startu drugog poluvremena

Sport klub pre 1 dan  |  Autor: Maja Todić
UŽIVO: Izmene u Brazilu i pritisak na startu drugog poluvremena
Poslastica večeri - Brazil i Maroko. Pred nama je prvi meč Grupe C u kome će snage odmeriti petostruki šampion sveta Brazil i reprezentacija kojoj je dodeljen trofej Kupa afričkih nacija Maroko. Meč ćemo pratiti u našem lajv blogu. Brazil vs Maroko 01:14 48' - Dva korenera za Brazil Malo agresivnije je Brazil ušao u drugo poluvreme, dobio i dva kornera, ali bez prave prilike je sve to završeno 01:14 46' - Izmene u Brazilu Menjao je Anćeloti na poluvremenu. Utakmica
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