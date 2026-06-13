"Manekeni" silovito stigli na korak do trona u Italiji

Sportske.net pre 10 minuta  |  Sportske.net
"Manekeni" silovito stigli na korak do trona u Italiji

Košarkaši Armanija iz Milana na pobedu su udaljeni od osvajanja titule prvaka Italije.

Armani je u finalnoj seriji protiv Venecije poveo sa 2:0, a "manekeni" su drugi meč pred svojim navijačima rešili u svoju korist sa 92:79 (31:22, 31:17, 18:25, 12:15). Evroligaš je pitanje pobednika rešio već u prvom poluvremenu posle kojeg je domaćin vodio sa ubedljivih 62:39. Venecija je u drugom poluvremenu malo popravila utisak, tek toliko da izbegne ubedljiv poraz. Armani je do pobede predvodio Armoni Bruks sa 19 poena, jedan manje ubacio je Zek Ledej, dok je
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