Novi junak Amerike golove slavi Netfliksom, Pulišić: "Klinac je lud!"

Sportske.net pre 40 minuta  |  Sportske.net
Novi junak Amerike golove slavi Netfliksom, Pulišić: "Klinac je lud!"

Fudbaler američke reprezentacije Folarin Balogun rekao je da je neverovatan osećaj zbog postizanja dva gola na Svetskom prvenstvu u pobedi protiv Paragvaja. "Zamišljao sam kako će biti kada postignem gol na Svetskom prvenstvu, ali stvarnost je to nadmašila.

Ovo je noć iz snova", rekao je Balogun posle utakmice. Fudbalska reprezentacija SAD pobedila je u Inglvudu Paragvaj 4:1, u utakmici prvog kola Grupe D na Svetskom prvenstvu, a Balogun je postigao golove u 31. minutu i u petom minutu nadoknade vremena. Balogun je mogao da bira za koju reprezentaciju će da nastupa. Rođen je u Njujorku, ali je kao jednomesečna beba sa porodicom nigerijskog porekla prešao u Englesku i odrastao je u Londonu. Prošao je Arsenalovu školu
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