Centralna komanda američkih snaga: Oboreni iranski dronovi koji su ciljali brodove u Ormuzu

Sputnik pre 55 minuta
Centralna komanda američkih snaga: Oboreni iranski dronovi koji su ciljali brodove u Ormuzu

Američke snage su oborile nekoliko iranskih dronova koji su ciljali komercijalne brodove u Ormuskom moreuzu, saopštila je Centralna komanda SAD.

"Iran je lansirao više dronova u pokušaju da napadne komercijalne brodove koji prolaze kroz moreuz", navodi se u saopštenju. Kako se dodaje, Ormuski moreuz "ostaje otvoren za tranzit". Predsednik SAD Donald Tramp ranije je upozorio Iran da ne šalje dodatne dronove prema brodovima koji prolaze kroz Ormuski moreuz, poručivši Teheranu da je "bolje da se sabere, i to brzo". Pogledajte i:
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