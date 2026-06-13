Navijači "Torcide" gliserima došli na Hvar, planirali napad na sezonske radnike iz Srbije

Sputnik pre 6 sati
Navijači "Torcide" gliserima došli na Hvar, planirali napad na sezonske radnike iz Srbije

Policija na Hvaru sprečila je planirani napad na dvojicu sezonskih radnika, državljana Srbije, i uhapsila 14 hrvatskih državljana koje sumnjiči za dogovor o počinjenju krivičnog dela. Reč je, prenose hrvatski mediji, o pripadnicima navijačke grupe Torcida.

Kako je saopštila Policijska uprava splitsko-dalmatinska, u četvrtak poslepodne u blizini jednog hotela na Hvaru policija je uočila dva vozila u kojima se nalazilo 14 muškaraca. Nakon što su izašli iz vozila, policajci su utvrdili njihove identitete i pregledali vozila, u kojima su pronašli palice i fantomke. Drvene palice nalazile su se na podu i u prtljažniku vozila, prekrivene jaknama i peškirima. Pronađena je i teleskopska palica i više fantomki. Svi pronađeni
Otvori na rs.sputniknews.com

Povezane vesti »

(Foto) Uhapšeno 14 pripadnika Torcide: Gliserima stigli na Hvar, planirali palicama da napadnu sezonce iz Srbije

(Foto) Uhapšeno 14 pripadnika Torcide: Gliserima stigli na Hvar, planirali palicama da napadnu sezonce iz Srbije

Newsmax Balkans pre 1 dan
Palicama i letvama hteli da pretuku Srbe! Pohapšeni članovi Torcide: Gliserima došli na Hvar, umalo krvoproliće zbog tetovaže…

Palicama i letvama hteli da pretuku Srbe! Pohapšeni članovi Torcide: Gliserima došli na Hvar, umalo krvoproliće zbog tetovaže

Blic pre 1 dan
Na Hvaru sprečen napad na sezonce iz Srbije: Uhapšeno 14 osumnjičenih

Na Hvaru sprečen napad na sezonce iz Srbije: Uhapšeno 14 osumnjičenih

Radio 021 pre 1 dan
Torcidaši gliserima došli na Hvar i palicama planirali pretući sezonce iz Srbije

Torcidaši gliserima došli na Hvar i palicama planirali pretući sezonce iz Srbije

SEEbiz pre 2 sata
Huligani iz splitske Torcide pokušali na Hvaru da napadnu sezonske radnike iz Srbije: uhapšeno 14 nasilnika

Huligani iz splitske Torcide pokušali na Hvaru da napadnu sezonske radnike iz Srbije: uhapšeno 14 nasilnika

Telegraf pre 3 sata
(Foto) 14 naoružanih Hrvata na dvojicu radnika iz Srbije. Spremili palice i fantomke, gradonačelnica zgrožena: "Ovo je mržnja…

(Foto) 14 naoružanih Hrvata na dvojicu radnika iz Srbije. Spremili palice i fantomke, gradonačelnica zgrožena: "Ovo je mržnja, predugo ćutimo!"

Blic pre 6 sati
Uhapšeno 14 ljudi na Hvaru u Hrvatskoj: Planirali napad na sezonske radnike iz Srbije

Uhapšeno 14 ljudi na Hvaru u Hrvatskoj: Planirali napad na sezonske radnike iz Srbije

NIN pre 10 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

HrvatskasrbijahronikaRegion

Balkan, najnovije vesti »

Bosanca zaustavila nemačka policija, pa mu oduzeli auto: Razlog je neverovatan, dobro obratite pažnju ako putujete

Bosanca zaustavila nemačka policija, pa mu oduzeli auto: Razlog je neverovatan, dobro obratite pažnju ako putujete

Kurir pre 25 minuta
Uhapšen muškarac (32) iz Nikšića: Sumnjiči se da je pretio porodici pištoljem

Uhapšen muškarac (32) iz Nikšića: Sumnjiči se da je pretio porodici pištoljem

Kurir pre 45 minuta
(Foto) Uhapšeno 14 pripadnika Torcide: Gliserima stigli na Hvar, planirali palicama da napadnu sezonce iz Srbije

(Foto) Uhapšeno 14 pripadnika Torcide: Gliserima stigli na Hvar, planirali palicama da napadnu sezonce iz Srbije

Newsmax Balkans pre 1 dan
Ubijen još jedan gradonačelnik u Meksiku: Policija na nogama, pokrenuta istraga

Ubijen još jedan gradonačelnik u Meksiku: Policija na nogama, pokrenuta istraga

Blic pre 1 dan
Palicama i letvama hteli da pretuku Srbe! Pohapšeni članovi Torcide: Gliserima došli na Hvar, umalo krvoproliće zbog tetovaže…

Palicama i letvama hteli da pretuku Srbe! Pohapšeni članovi Torcide: Gliserima došli na Hvar, umalo krvoproliće zbog tetovaže

Blic pre 1 dan