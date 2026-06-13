Navijači "Torcide" gliserima došli na Hvar, planirali napad na sezonske radnike iz Srbije

Policija na Hvaru sprečila je planirani napad na dvojicu sezonskih radnika, državljana Srbije, i uhapsila 14 hrvatskih državljana koje sumnjiči za dogovor o počinjenju krivičnog dela. Reč je, prenose hrvatski mediji, o pripadnicima navijačke grupe Torcida.

Kako je saopštila Policijska uprava splitsko-dalmatinska, u četvrtak poslepodne u blizini jednog hotela na Hvaru policija je uočila dva vozila u kojima se nalazilo 14 muškaraca. Nakon što su izašli iz vozila, policajci su utvrdili njihove identitete i pregledali vozila, u kojima su pronašli palice i fantomke. Drvene palice nalazile su se na podu i u prtljažniku vozila, prekrivene jaknama i peškirima. Pronađena je i teleskopska palica i više fantomki. Svi pronađeni