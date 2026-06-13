Džekiri nakon poraza u finalu ABA lige otkrio da li ostaje u Partizanu

Košarkaši Partizana završili su sezonu bez osvojenog trofeja nakon poraza u finalu ABA lige od Dubaija, ali su crno-beli dobili potvrdu ko će ostati u klubu i naredne takmičarske godine.

Srpski klub izgubio je u četvrtoj utakmici finala nakon neizvesne završnice. Ipak, nakon meča dobio je dve vesti o svojim sadašnjim igračima i njihove odluke. Duejn Vašington odlazi iz kluba, ali će Tonje Džekiri ostati. Centar crno-belih potvrdio je ovu odluku za " Mocartsport": - Veoma sam zahvalan. Bio sam van Evrolige dve godine, a povratak i prilika da se ponovo dokažem mnogo mi znače. Klub mi je pružio šansu i ukazao poverenje, na čemu sam iskreno zahvalan. I