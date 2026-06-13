Istorija na Mundijalu: Novo pravilo prvi put aktivirano zbog "zamene identiteta"

Reprezentacija Sjedinjenih Američkih Država savladala je Paragvaj rezultatom 4:1 u prvom kolu grupne faze Svetskog prvenstva, ali je susret u Los Anđelesu ušao u istoriju fudbala zbog prve primene novog VAR protokola.

Utakmica na rasprodatom stadionu u Kaliforniji, kojoj su prisustvovale zvezde poput Toma Kruza i Dejvida Bekama, obeležena je situacijom iz 52. minuta. Nakon duela američkog defanzivca Tima Rima i paragvajskog kreativca Migela Almirona, glavni sudija Deni Makeli prvobitno je pokazao žuti karton Rimu zbog navodnog prekršaja. Međutim, po prvi put u istoriji Svetskih prvenstava, aktivirano je novo pravilo koje dozvoljava VAR intervenciju kod očiglednih grešaka