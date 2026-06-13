Plazibat oduševio Srbe pred borbu Cvjetićanina: Hrvat brutalno nokautirao rivala, pa se obratio Milošu

Kakvu smo borbu gledali na Glory Collision 9 između Antonija Plazibata i Anisa Buzida! Posle tri runde sudije su bile podeljene, imali smo remi, a to nam je donelo "produžetak", jednu dodatnu rundu da se sve reši! Tu je Antonio Plazibat pojačao ritam i brutalno nokautirao Marokanca, posle serije od deset razornih udaraca.

Buzid je završio na zemlji, brutalno nokautiran, pa su morali da mu vade jezik i da ga bude iz nesvesti. Posle meča, Plazibat je u izjavi oduševio sve navijače, i Marokance, koji su bodrili Buzida, ali i navijače Miloša Cvjetićanina, koji se bori u glavnoj borbi sa Mori Kromom za titulu teškaša. - Veliko poštovanje za Buzida! Nije odustao, razmenjivao je udarce, "jeo udarce", videli ste kakav je sport, rizikujemo život zbog vas. Niko ne želi da vidi ovo, izvinjavam