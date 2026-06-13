Srbijo, spremi se! Sledi meteorološki obrt: Stižu oluje sa grmljavinom, potom sledi talas tropskih temperatura

Današnji dan protiče u znaku ugodnog vremena, uz promenljivo oblačno vreme.

U nedelju sunčano i toplo. Maksimalna temperatura biće od 28 do 32°C, u Beogradu do 30. Kasnije posle podne i tokom večeri u severnim predelima Srbije očekuju se pljuskovi sa grmljavinom i to prvo u Vojvodini. Biće uslova i za grmljavinske nepogode. Tokom noći ovo pogoršanje širiće se prema centralnoj Srbiji. U ponedeljak i utorak promenljivo oblačno i malo svežije, ponegde sa pljuskovima sa grmljavinom, naročito u Vojvodini. Temperatura će biti u padu. U delovima