Srbijo, spremi se! Sledi meteorološki obrt: Stižu oluje sa grmljavinom, potom sledi talas tropskih temperatura

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs
Srbijo, spremi se! Sledi meteorološki obrt: Stižu oluje sa grmljavinom, potom sledi talas tropskih temperatura

Današnji dan protiče u znaku ugodnog vremena, uz promenljivo oblačno vreme.

U nedelju sunčano i toplo. Maksimalna temperatura biće od 28 do 32°C, u Beogradu do 30. Kasnije posle podne i tokom večeri u severnim predelima Srbije očekuju se pljuskovi sa grmljavinom i to prvo u Vojvodini. Biće uslova i za grmljavinske nepogode. Tokom noći ovo pogoršanje širiće se prema centralnoj Srbiji. U ponedeljak i utorak promenljivo oblačno i malo svežije, ponegde sa pljuskovima sa grmljavinom, naročito u Vojvodini. Temperatura će biti u padu. U delovima
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Meteorolog Ristić otkrio tačan datum početka toplotnog talasa u Srbiji: Posle nevremena stižu paklene vrućine

Meteorolog Ristić otkrio tačan datum početka toplotnog talasa u Srbiji: Posle nevremena stižu paklene vrućine

Mondo pre 10 minuta
RHMZ izdao upozorenje: Kakvo nas vreme očekuje do kraja sedmice

RHMZ izdao upozorenje: Kakvo nas vreme očekuje do kraja sedmice

Danas pre 1 sat
RHMZ upozorio na grmljavinske nepogode sutra u Srbiji i Beogradu

RHMZ upozorio na grmljavinske nepogode sutra u Srbiji i Beogradu

Insajder pre 2 sata
Poznato kada počinje nevreme u Srbiji: Upozorenje meteorologa Čubrila, stižu grmljavinski pljuskovi (foto)

Poznato kada počinje nevreme u Srbiji: Upozorenje meteorologa Čubrila, stižu grmljavinski pljuskovi (foto)

Mondo pre 2 sata
RHMZ izdao upozorenje za nedelju: Mogući grad i olujni vetar u više delova Srbije

RHMZ izdao upozorenje za nedelju: Mogući grad i olujni vetar u više delova Srbije

N1 Info pre 3 sata
RHMZ upalio alarm: U nedelju prete grad i olujni vetar, na udaru više delova Srbije

RHMZ upalio alarm: U nedelju prete grad i olujni vetar, na udaru više delova Srbije

IndeksOnline pre 3 sata
RHMZ izdao upozorenje za nedelju: Mogući grad i olujni vetar u više delova Srbije

RHMZ izdao upozorenje za nedelju: Mogući grad i olujni vetar u više delova Srbije

Glas Zaječara pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Vojvodinasrbijavremeolujakisaweather

Kultura, najnovije vesti »

„Čista zloba“: Kako je psihopata Maks Kejdi iz „Rta straha“ postao jedan od najvećih negativaca u američkoj kulturi

„Čista zloba“: Kako je psihopata Maks Kejdi iz „Rta straha“ postao jedan od najvećih negativaca u američkoj kulturi

Danas pre 51 minuta
Održan koncert "Most harmonije: Srbija i Japan" u EXPO 2027 Playground-u (foto, video)

Održan koncert "Most harmonije: Srbija i Japan" u EXPO 2027 Playground-u (foto, video)

Blic pre 11 minuta
Kako se postaje MVP najlepšeg sporta na svetu? Tako što ideš u pozorište! Šta kažu Somborci o Nikoli Jokiću i evo gde smo ga…

Kako se postaje MVP najlepšeg sporta na svetu? Tako što ideš u pozorište! Šta kažu Somborci o Nikoli Jokiću i evo gde smo ga sreli

Kurir pre 51 minuta
Meteorolog Ristić otkrio tačan datum početka toplotnog talasa u Srbiji: Posle nevremena stižu paklene vrućine

Meteorolog Ristić otkrio tačan datum početka toplotnog talasa u Srbiji: Posle nevremena stižu paklene vrućine

Mondo pre 10 minuta
​Koncert „Most harmonije: Srbija i Japan” u EKSPO 2027 Plejgraund-u

​Koncert „Most harmonije: Srbija i Japan” u EKSPO 2027 Plejgraund-u

Politika pre 26 minuta