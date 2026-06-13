Daleko od podviga: Odbojkaši Srbije na turniru Lige nacija u Braziliji pružili solidan otpor Brazilu - 0:3

Večernje novosti pre 5 sati
Daleko od podviga: Odbojkaši Srbije na turniru Lige nacija u Braziliji pružili solidan otpor Brazilu - 0:3

PRVI mat u Ligi nacija. Odbojkaši na turniru u Braziliji nisu imali snagu, ni umeće da umire domaću publiku i još jednom, kao prošle godine, šokiraju jednu od najtrofejnijih svetskih selekcija - 0:3 (22:25, 18:25, 22:25).

foto milos vukadinovic - Morali su i ostali igrači da osete teren, a bilo je neophodno i da se pojedinci odmore, jer je ritam ubitačan. Grešili su u odsudnim trenucima i to je presudilo. Protiv Bugarske moramo da igramo kao sa Argentinom i Belgijom, da snažno serviramo, jer sve polazi od servisa - istakao je selektor George Krecu. Selektor Srbije George Krecu sve je iznenadio odlukom da na megdan Brazilcima pošalju drugu postavu, igrače koji nisu ulazili u terenu
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