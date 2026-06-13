Kakvo izdanje domaćina! Ovakva Amerika može dogurati daleko na SP!

Večernje novosti pre 1 sat
Kakvo izdanje domaćina! Ovakva Amerika može dogurati daleko na SP!

NA otvaranju grupe "D" Svetskog prvenstva izabranici Maurisija Poketina ostvarili su više nego dominantnu pobedu protiv nemoćnog Paragvaja, 4:1.

AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Pitanje pobednika rešeno je u prvom poluvremenu tokom kojeg je Amerika prikazala neverovatan fudbal. Poketino je taktički u potpunosti nasamario kolegu Alfara i njegova četa je nakon prvih 45 minuta imala čak tri gola prednosti. Dominirala su SAD od samog starta i došle do prednost već u sedmom minutu kada je oštru loptu Mekenija u svoju mrežu poslao nesretni Bobadilja. Taj potez kao da je deprimirao ostatak ekipe jer se Paragvaj
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