Pola estrade se skupilo: Ćana Mitrović stigla u oldtajmeru (foto)

Večernje novosti pre 3 sata
Pola estrade se skupilo: Ćana Mitrović stigla u oldtajmeru (foto)

VEČEAS svoj veliki solistički koncert održava Stanojka Mitrović Ćana, jedna od najprepoznatljivijih pevačica domaće narodne muzike.

Foto: Novosti Da je reč o događaju koji se ne propušta, pokazuje i veliki broj njenih kolega i prijatelja sa estrade koji su došli da joj pruže podršku. Foto: Novosti Među njima bili su: Tina Ivanović, Maja Marijana, Olja Karleuša, Dragica Zlatić, Goca Lazarevići drugi... Foto: Novosti Pevačica je na koncert stigla u oldtajmeru i zapevala jedan od svojih najvećih hitova "Zdravo svima" čime je dodatno privukla pažnju okupljenih. Foto: Novosti Foto: Novosti Foto:
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