Potpisao centar: Partizan krenuo sa sklapanjem tima za narednu sezonu!

Večernje novosti pre 1 sat
Potpisao centar: Partizan krenuo sa sklapanjem tima za narednu sezonu!

PARTIZAN je porazom od Dubaija u finalu ABA lige okončao lošu sezonu. Klub je već krenuo da se sprema za narednu, te je usledio i prvi potpis.

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages To se desilo iz sopstvenih redova. Deo tima u sezoni 2026/27 biće niregijski centar Tonje Džekiri, koji je produžio ugovor sa crno-belima. On je u redove ekipe iz Humske stigao protekle takmičarske godine kao pojačanje iz moskovskog CSKA. Džekiri je u Evroligi odigrao 15 utakmica, uz prosek od 7,5 poena, pet skokova i 1,4 asistenciju po utakmici. Još bolji je bio u ABA ligi. Na 19 nastupa imao je učinak od 9,6 poena, 4,8 skokova i
Otvori na novosti.rs

Povezane vesti »

Partizan naciljao pojačanje iz Francuske

Partizan naciljao pojačanje iz Francuske

Telegraf pre 28 minuta
Krilni centar na pragu Partizana: Crno-beli ne žele da ponove greške od prošle sezone

Krilni centar na pragu Partizana: Crno-beli ne žele da ponove greške od prošle sezone

Mondo pre 2 sata
Budućnost čuva najbolje igrače: Potpisao i Jogi Ferel!

Budućnost čuva najbolje igrače: Potpisao i Jogi Ferel!

Večernje novosti pre 2 sata
Jogi Ferel i sledeće sezone u Budućnosti iz Podgorice

Jogi Ferel i sledeće sezone u Budućnosti iz Podgorice

RTS pre 2 sata
Partizan ozvaničio produžetak saradnje sa Džekirijem

Partizan ozvaničio produžetak saradnje sa Džekirijem

Euronews pre 3 sata
Ferel i naredne sezone u Budućnosti

Ferel i naredne sezone u Budućnosti

B92 pre 3 sata
Tonje Džekiri u Partizanu i naredne sezone

Tonje Džekiri u Partizanu i naredne sezone

Danas pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

PartizanCSKAEvroligaABA ligakk partizan

Sport, najnovije vesti »

Obradović pravi tim po svom ukusu: Bivši igrač Partizana na meti Hapoela!

Obradović pravi tim po svom ukusu: Bivši igrač Partizana na meti Hapoela!

Hot sport pre 24 minuta
Rupe moraju da se popune: Partizan krenuo u ofanzivu – meta već jasno profilisana!

Rupe moraju da se popune: Partizan krenuo u ofanzivu – meta već jasno profilisana!

Hot sport pre 4 minuta
Milosavljev i Marsenić napadaju evropski tron!

Milosavljev i Marsenić napadaju evropski tron!

Sport klub pre 24 minuta
Ančeloti otkrio kakva je situacija sa Nejmarom i da li će igrati

Ančeloti otkrio kakva je situacija sa Nejmarom i da li će igrati

Nova pre 24 minuta
UŽIVO: Nanova devojka maltretirala sudiju, ko dobija G5?

UŽIVO: Nanova devojka maltretirala sudiju, ko dobija G5?

Sport klub pre 24 minuta