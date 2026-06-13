Potpisao centar: Partizan krenuo sa sklapanjem tima za narednu sezonu!

PARTIZAN je porazom od Dubaija u finalu ABA lige okončao lošu sezonu. Klub je već krenuo da se sprema za narednu, te je usledio i prvi potpis.

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages To se desilo iz sopstvenih redova. Deo tima u sezoni 2026/27 biće niregijski centar Tonje Džekiri, koji je produžio ugovor sa crno-belima. On je u redove ekipe iz Humske stigao protekle takmičarske godine kao pojačanje iz moskovskog CSKA. Džekiri je u Evroligi odigrao 15 utakmica, uz prosek od 7,5 poena, pet skokova i 1,4 asistenciju po utakmici. Još bolji je bio u ABA ligi. Na 19 nastupa imao je učinak od 9,6 poena, 4,8 skokova i