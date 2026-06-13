Prenos, Katar - Švajcarska: "Sajdžije" pred pobedom! (video)

NASTAVLjA se Svetsko prvenstvo. U drugoj utakmici grupe B igraju Katar i Švajcarska na "Levi's" stadionu. Ovaj meč, kao i sve sa Mundijala 2026 možete da pratite u prenosu uživo na portalu "Novosti".

FOTO: Tanjug/AP/Eugene Hoshiko 90' - Drugo poluvreme je produženo takođe za šest minuta. 90' - Pravo niotkuda dobra šansa za Katar. Šutirao je jedan igrač iz okreta, no sigurno je intervenisao Kobel. 75' - Kakve dve prilike za "sajdžije". Vargas i Embolo su propustili kolosalne šanse. Ovo bi moglo da košta Švajcarce koji su morali da imaju mnogo veću prednosti. FOTO: Tanjug/AP/Eugene Hoshiko 67' - Ostavio je Vargas loptu Džaki, fudbaler Sanderlenda je tukao iz