Prenos, SAD - Paragvaj: Amerika rutinski čuva prednost, čeka se kraj utakmice

Večernje novosti pre 5 minuta
Prenos, SAD - Paragvaj: Amerika rutinski čuva prednost, čeka se kraj utakmice

JEDAN od tri domaćina ovogodinjšeg Svetskog prvenstva u fudbalu, SAD započeće svoju avanturu na Mundijalu na "SoFaj stadionu" u Inglvudu, Kaliforniji gde će ugostiti reprezetnaciju Paragvaja tri sata posle ponoći, meč možete pratiti uživo na portalu Novosti.

CHRISTIAN BRUNSKILL / UPI / Profimedia SAD - PARAGVAJ 3:1 (drugo poluvreme, 7' Bobadilja (autogol), 31' 45+5' Balogun - 73' Maurisio) 90' Igraće se još sedam minuta. 88' Čeka se kraj utakmice, nervozni Arse je zaradio novi žuti karton za Paragvaj treći na ovom meču. 82' Uzvraća Poketino, Tilmana menja Rejna. 80' Nove izmene, ovoga puta menja Paragvaj, izlaze Almiron, Gustavo Gomez i Kaseres, a na teren ulaze Sosa, Velaskez i Kaku. 79' Nešto bolje izgleda Paragvaja
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