"To je naš ključni nacionalni zadatak" Putin postrojio upravitelje novopripojenih teritorija, održan hitan sastanak

Večernje novosti pre 4 sati
"To je naš ključni nacionalni zadatak" Putin postrojio upravitelje novopripojenih teritorija, održan hitan sastanak

PREDSEDNIK Rusije Vladimir Putin je nazvao razvoj novih regiona nacionalnim prioritetom.

Foto: Kirill Makarov/Panthermedia/Evgeny Odinokov/Sputnik/Profimedia Sazvao je sastanak o integraciji Donjecke i Luganske Narodne Republike, kao i Zaporoške i Hersonske oblasti, i predložio da se razgovara o postignutom napretku. Izjavio je da je mnogo toga postignuto, ali da je ostalo još mnogo nerešenih pitanja. - Ponavljam, ne treba nam samo da obnovimo i popravimo sve što je uništeno i oštećeno, već da postavimo temelje za fundamentalnu transformaciju ekonomije
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