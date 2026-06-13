"To je naš ključni nacionalni zadatak" Putin postrojio upravitelje novopripojenih teritorija, održan hitan sastanak

PREDSEDNIK Rusije Vladimir Putin je nazvao razvoj novih regiona nacionalnim prioritetom.

Foto: Kirill Makarov/Panthermedia/Evgeny Odinokov/Sputnik/Profimedia Sazvao je sastanak o integraciji Donjecke i Luganske Narodne Republike, kao i Zaporoške i Hersonske oblasti, i predložio da se razgovara o postignutom napretku. Izjavio je da je mnogo toga postignuto, ali da je ostalo još mnogo nerešenih pitanja. - Ponavljam, ne treba nam samo da obnovimo i popravimo sve što je uništeno i oštećeno, već da postavimo temelje za fundamentalnu transformaciju ekonomije