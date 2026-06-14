Sidni Svini zapalila mreže: Navijači je optužili za peh, a onda je usledio preokret VIDEO

B92 pre 3 sata
Sidni Svini zapalila mreže: Navijači je optužili za peh, a onda je usledio preokret VIDEO

Sidni Svini pojavila se pored terena na petoj utakmici NBA finala i odmah pokrenula raspravu među navijačima Njujork Niksa.

Deo njih na društvenim mrežama šalio se da bi glumica mogla doneti nesreću timu, iako se na kraju dogodilo suprotno. Glumica Sidni Svini (28) je utakmicu između Niksa i San Antonio Sparsa pratila u društvu dečka, muzičkog menadžera Skutera Brauna (44). Par je bio u San Antoniju, gde su Niksi imali priliku da naprave veliki korak ka osvajanju titule. Zvezda serije "Euforija" na utakmicu je stigla u majici inspirisanoj dresom Džejlena Bransona. Umesto klasične
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