Tramp ljut zbog izraelskog napada na Bejrut: "Na ivici smo da izgubimo istorijsku šansu za mir"

Predsednik SAD-a Donald Tramp izjavio je danas da izraelski napad na Bejrut nije trebalo da bude izveden u trenutku kada su pregovori o postizanju mirovnog sporazuma sa Iranom u završnoj fazi, pozivajući sve strane da smanje tenzije i izbegnu dalju eskalaciju.

Tramp je u objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social ocenio da je današnji napad na libansku prestonicu usledio u posebno osetljivom trenutku za diplomatske napore u regionu. "Napad na Bejrut jutros nije trebalo da se dogodi, posebno na ovako važan dan kada smo veoma blizu postizanja mirovnog sporazuma sa Iranom", naveo je Tramp. On je istakao da Izrael ima pravo da se brani od bezbednosnih pretnji, ali je ocenio da je incident koji je prethodio izraelskom