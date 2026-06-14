Izlazne ankete: Švajcarci odbili inicijativu o zamrzavanju broja stanovnika

BBC News pre 1 sat

EPA Referendum o ograničenju broja stanovnika u Švajcarskoj

Švajcarci su odbacili antiimigracionu inicijativu krajnje desnice koja je predložila ograničavanje broja stanovnika zemlje, prema projekcijama instituta za ankete gsf.bern, preneli su tamošnji mediji.

Glasanje o antiimigracionoj inicijativi, za koju se očekivalo da će biti veoma tesna, preokrenulo se u korist glasa "ne" sa 55 odsto, rezultati su izlaznih anketa objavljenih 30 minuta posle zatvaranja biračkih mesta.

U anketama koje su prethodile glasanju, strana "protiv" imala je blagu prednost za ovu inicijativu, čije je usvajanje moglo da ugrozi odnose između Švajcarske i Evropske unije, njenog glavnog trgovinskog partnera, sa kojom održava bliske ekonomske veze uprkos tome što nije član EU.

EPA Poster kojim se pozivaju glasači da izađu na refendum za ograničavanje broja stanovnika u Švajcarskoj

Inicijativu je bila pokrenula desničarska, evroskeptična Švajcarska narodna partija (SVP), koja ima dva mesta u sedmočlanoj vladi i najveću poslaničku grupu u parlamentu.

U Švajcarskoj broj stanovnika ubrzano raste i prošle godine je u toj zemlji živelo 9,1 miliona ljudi od kojih više od četvrtine ne poseduje švajcarski pasoš.

Neki glasači su bili zabrinuti mogućnošću da se smanji broj radnika u oblasti turizma, bolnicama i domovima za stare.

Drugi, posebno švajcarski poslovni ljudi, strahovali su od gubitka pristupa koji Švajcarska ima jedinstvenom evropskom tržištu.

Više od polovine svih švajcarskih proizvoda prodaje se u EU, ali njihov pristup evropskim tržištima zavisi od posvećenosti Švajcarske principu slobodnog kretanja ljudi u Evropi.

Da je ograničenje broja stanovnika bilo usvojeno, Švajcarska bi morala da raskine taj sporazum.

Takođe je verovatno da su neki švajcarski glasači bili zabrinuti zbog poteza koji bi mogao da ostavi njihovu zemlju izolovanom u svetu, koji je veoma nestabilan.

Iako je neutralna, Švajcarska, poput svojih evropskih suseda, povećava izdvajanja za odbranu i pokušava da pronađe načine da se bolje uskladi sa Evropom u oblasti bezbednosti.

Švajcarski sistem direktne demokratije znači da se sve važne odluke donose putem glasanja. Aktivisti treba samo da prikupe 100.000 potpisa kako bi osigurali održavanje glasanja na nivou cele zemlje.

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(BBC News, 06.14.2026)