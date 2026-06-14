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Njujork Niks osvojili NBA šampionat posle više od pola veka

Niksi su došli do titule pobedom nad San Antonio Sparsima 94-90.

BBC News pre 1 sat  |  Sarin Habešian
Niksi podižu trofej
Dustin Safranek-Imagn Images TPX IMAGES OF THE DAY

Njujork Niks su osvojili NBA šampionat posle više od 50 godina.

Niksi su u subotu uveče osvojili titulu pobedivši San Antonio Sparse rezultatom 94–90 u petoj utakmici finalne serije koja se igra na četiri dobijene.

Iako se utakmica igrala u Teksasu, stanovnici Njujorka su u velikom broju izašli na ulice svog grada da gledaju meč i proslave ovaj važan trenutak za navijače i grad.

Neki navijači su takođe otputovali u Teksas, gde su se dva tima sastala u Frost centru, domaćoj dvorani Sparsa.

Centar Niksa Mičel Robinson i krilo Sparsa Viktor Vembanjama ispod koša u petoj utakmici
Geoff Burke-Pool Photo via Imagn Images
Centar Niksa Mičel Robinson i krilo Sparsa Viktor Vembanjama ispod koša u petoj utakmici

Elizabet Medigan doputovala je u San Antonio iz Njujorka u petak uveče, uoči utakmice koja se igrala u subotu.

„Čekala sam ovo, iskreno, veći deo svog života. Poslednji put kada su Niksi osvojili titulu, imala sam šest meseci i ne mogu ni da opišem koliko sam uzbuđena. Bilo je neverovatno“, rekla je.

„Definitivno sam imala sumnje. Ali uspeli smo. Niksi zauvek.“

Ova sezona predstavlja zapanjujući preokret za Nikse, posle decenija tokom kojih su važili za jedan od najlošijih timova u ligi. Poslednji put kada su stigli do finala bilo je 1999. godine, takođe protiv Sparsa, koji su ih tada na kraju pobedili. Njihova poslednja titula u finalu osvojena je još ranije, 1973. godine.

U subotnju utakmicu ušli su sa vođstvom od 3–1 u seriji.

Jedan navijač koji je želeo da navede samo svoje ime, Maks, rekao je da nije važno to što su pobedili daleko od domaće dvorane Niksa u Njujorku, Medison Skver Gardena.

„Ne mislim da je to bitno [što su pobedili u Teksasu]. Njujork trenutno luduje i ovde je milion navijača Niksa, tako da to nije važno.“

Predsednik SAD Donald Tramp uputio je čestitke timu i vlasniku Niksa Džimu Dolanu, koji ga je pozvao na treću utakmicu serije u Njujorku.

„Kakva je ovo godina bila, ali još više – kakve smo neverovatne pobede u plej-ofu svi imali prilike da vidimo, posebno poslednje četiri — možda najveće u istoriji košarke“, navodi se u objavi.

Iščekivanje navijača pred utakmicu bilo je kao boca šampanjca pred pucanje.

„Ovaj grad je naelektrisan“, rekao je Džejk Minikuči, dok je sa prijateljima čekao početak utakmice u jednom sportskom baru na Menhetnu. „Nikada nisam dobio toliko klimanja glavom u znak pozdrava — svi znaju da smo zajedno u ovome za Nikse.“

Više od 50 godina bez titule bilo je na umu mnogim navijačima Niksa, uključujući i Danijela Brauna, koji je rekao da je to veče imalo potencijal „da bude jedno od najboljih u istoriji ovog grada“.

„Živim ovde ceo život, nikada nisam doživeo nešto ovako“, rekao je 24-godišnjak.

Njujorčanin s posterom Džejlena Bransona
REUTERS/Shannon Stapleton
Njujorčanin s posterom Džejlena Bransona

Navijači su slavili do ranih jutarnjih sati u nedelju, a mase su preplavile delove Midtauna na Menhetnu, protežući se nekoliko blokova oko Tajms skvera. Neke linije podzemne železnice su izmenjene, tako da vozovi nisu stajali na pojedinim stanicama zbog velikog broja ljudi.

„ISTORIJA“, napisao je gradonačelnik Njujorka Zoran Mamdani na društvenim mrežama.

„Kroz brojne promašene prilike, razočaranja i nadu da svaka godina može biti naša, ovaj grad nikada nije prestao da veruje u Nikse“, navodi se u saopštenju gradonačelnika koje je preneo partner BBC-ja, CBS.

Parada i svečanost u Gradskoj kući povodom pobede tima zakazane su za četvrtak.

Uoči utakmice, Mamdani je u objavi naveo da grad sarađuje sa Niksima na organizaciji zajedničkog gledanja utakmice u Medison Skver Gardenu, Radio Siti Mjuzik holu i na klizalištu Volman.

„Dok slavimo, budite odgovorni, pazite jedni na druge, ostanite bezbedni, budite razboriti i učinite da ova noć odražava ono najbolje iz našeg grada“, rekao je gradonačelnik.

Njegov apel na bezbednost usledio je nakon nekoliko incidenata nasilja u Njujorku nad navijačima Sparsa, uključujući jedan napad posle kojeg je navijač završio u bolnici i drugi u kojem je napadnut radnik brze hrane koji je nosio dres Sparsa, prenose lokalni mediji.

Medigan je rekla da se u San Antoniju, iako je navijač Niksa, osećala dobrodošlo.

„Iskreno, ljudi iz San Antonija bili su puni ljubavi i veoma gostoljubivi uprkos očiglednom rivalstvu“, rekla je.

Ljubitelji Niksa slavili su pobedu dugo u noć
REUTERS/Dylan Martinez
Ljubitelji Niksa slavili su pobedu dugo u noć

Pre pete utakmice, održane u subotu, navijači koji su putovali u San Antonio iz Njujorka radi meča bili su besni zbog mogućnosti da im ne bude dozvoljen ulaz u arenu.

U poruci na sajtu Tiketmastera pred utakmicu napisano da će onima koji žive 150 milja (240 kilometara) dalje od San Antonija ulaznice biti otkazane, a novac vraćen, bez navođenja razloga.

Kasnije je ovaj prodavac karata objavio da nijedna ulaznica neće biti otkazana.

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(BBC News, 06.14.2026)

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