Operacija u Lamanšu: Britanski marinci se ukrcali na ruski brod iz senke

BBC News pre 1 sat | Ela Kipling

Reuters Velika Britanija je sankcionisala više od 500 brodova iz senki (arhivska fotografija)

Britanske oružane snage su se, 14. juna u ranim jutarnjim satima, ukrcale na ruski tanker za prevoz nafte iz lažne flote, izjavio je Kir Starmer, premijer države.

U šestočasovnoj operaciji, Kraljevski marinski komandosi i specijalno obučeni policajci Nacionalne agencije za borbu protiv kriminala su uz podršku Kraljevskog ratnog vazduhoplovstva, presreli plovilo i prvi put se ukrcali na njega,

Brod Smirtos biće zadržan i nadgledan kod južne obale Engleske dok je istraga u toku, saopštilo je Ministarstvo odbrane.

„Ova uspešna operacija zadaje još jedan udarac Rusiji i podseća one koji podstiču Putinov rat u Ukrajini da im nećemo dozvoliti da se sakriju", poručio je Starmer.

Brod plovi pod kamerunskom zastavom, a usidrio se kod obale Vejmunta u Lamanšu, prema podacima sajta za praćenje MarineTraffic .

Isplovio je 5. juna iz ruske luke Ust-Luga, naftnog terminala blizu Sankt Peterburga, a 13. juna je ušao u kanal sa zapadne strane, utvrdio je BBC tim za proveru činjenica.

Brod je pod sankcijama od jula 2025.

Od tada je dva puta promenio ime: iz Mirtos u Smirtos, kao i zastavu pod kojom plovi.

Rusija upravlja „flotom tankera iz senke “ kako bi izbegla međunarodne sankcije nametnute na njen izvoz nafte.

Odgovorna za prevoz 75 odsto sankcionisane ruske nafte, flota tankera sa više od 700 brodova predstavlja ključnu spasilačku liniju za Kremlj, saopštilo je Ministarstvo odbrane.

Britanske oružane snage „sada mogu da se ukrcaju na sankcionisane brodove koji prolaze kroz naše vode“, poručio je premijer Starmer u martu.

Velika Britanija je do sada sankcionisala više od 500 plovila, saopštilo je Ministarstvo odbrane.

Sankcije zabranjuju brodovima ulazak u luke Velike Britanije, ali i britanskim firmama i pojedincima da pružaju finansijske, osiguravajuće ili brokerske usluge plovilima koji snabdevaju ili isporučuju rusku naftu.

Presretanje je usledilo nedelju dana posle niza ostavki zbog vladinog plana odbrambenih investicija (DIP), koji bi trebalo da bude objavljen uoči NATO samita zakazanog za jul, sledećeg meseca, posle višemesečnog odlaganja.

Pre objavljivanja plana, Džon Hili je podneo ostavku na mestu ministra odbrane.

On je 11. juna upozorio da je nivo vojne potrošnje koji je predložio premijer „daleko manji“ od potrebnog za zaštitu Ujedinjenog Kraljevstva.

Ostavku je podneo i Karns rekavši premijeru da DIP nije „ni dovoljno ni finansiran, a ni reformatorski“.

I Pamela Neš, laburistička poslanica je podnela ostavku na mestu Hilijeve parlamentarne asistentkinje u Ministarstvu odbrane, zbog, kako je obrazložila, „kašnjenja i poteškoća u obezbeđivanju neophodnog finansiranja za napredak plana odbrambenih investicija“.

Najnoviju operaciju su podržali avioni Pomorske vazdušne grupe, avion RAF P-8, kao i HMS Saderlend i HMS Ledberi.

„Ova vlada je jasno stavila do znanja da ćemo progoniti rusku flotu u senci pod punom snagom međunarodnog prava", poručio je Ričard Hermer, državni tužilac, posle presretanja.

Vlada je saopštila da cilja ruske prihode od nafte kako bi „ugušila finansiranje njene ratne mašinerije“ u Ukrajini.

Akcija je sprovedena u tesnoj koordinaciji sa Francuskom, što je nastavak nedavne podrške koju je Velika Britanija pružila saveznicima, poručeno je iz Ministarstva odbrane.

Britanski helikopter je pružao podršku tokom operacije, potvrdili su iz iste institucije za BBC.

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(BBC News, 06.14.2026)