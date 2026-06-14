Petrov: Suštinski ispunjene sve preporuke Venecijanske komisije, ne žuriti u Skupštinu

Beta pre 25 minuta

Predsednik Ustavnog suda Vladan Petrov ocenio je danas da je Srbija "suštinski ispunila sve preporuke iz hitnog mišljenja" Venecijanske komisije, na set pravosudnih zakona poznatih kao "Mrdićevi", navodeći da je u kratkom roku uradila "ozbiljan posao".

"Možemo da kažemo da smo suštinski ispunili sve preporuke iz urgentnog mišljenja iz aprila 2026. godine", rekao je za Radio televiziju Srbije (RTS) Petrov, koji je član Venecijanske komisije, ali s obzirom da je iz zemlje na koju se mišljenje odnosi nije imao pravo da bude na delu plenarne sednice, gde je to bila tema.

Istakao je da je "od devet konkretnih preporuka osam u potpunosti ispunjeno, dok je kod jedne preostalo samo tehničko usaglašavanje".

"Od devet konkretnih preporuka koje smo imali u urgentnom mišljenju, mi smo ispunili kompletno osam preporuka. Jedna, samo u jednom aspektu, najsitnijem mogućem, koja se tiče tužilaca kojima je prekinuto upućivanje po sili zakona. Jedino se tu baš nismo sa Venecijanskom komisijom u svemu složili. U stvari, oni su nama dali na kraju za pravo kada smo im mi to dodatno sve objasnili", naveo je Petrov, preneo je sajt RTS.

Govoreći o suštini izmena, Petrov je naglasio da je najvažnije dodatno jačanje kapaciteta Visokog saveta tužilaštva (VST).

"Za mene je mnogo važnije što je ojačana nadležnost VST. Što je predviđeno da će VST da odlučuje i o privremenim upućivanjima javnih tužilaca. Ranije je to bila nadležnost vrhovnog javnog tužioca, dakle jednog čoveka. Ne govorimo personalno, govorimo samo o činjenici da je jedan čovek o tome odlučivao. Sada odlučuje kolegijalno telo koje se sastoji od istaknutih pravnika i od javnih tužilaca", istakao je Petrov.

Iako očekuje da će Vlada uskoro uputiti predlog izmena zakona Narodnoj skupštini, Petrov smatra da ne bi trebalo žuriti sa okončanjem procedure.

"Zamolio bih i predstavnike vlasti da ne žure. Dan ili dva ništa suštinski ne znače. Treba zatražiti mišljenje nadležnih pravosudnih saveta, jer je upravo to bila jedna od glavnih proceduralnih zamerki u prethodnom postupku", ukazao je Petrov.

(Beta, 14.06.2026)