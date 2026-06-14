Putin čestitao rođendan Trampu, nazvao ga briljantnom osobom i političarem

Beta pre 10 minuta

Ruski predsednik Vladimir Putin čestitao je danas rođendan američkom predsedniku Donaldu Trampu (Trump), opisujući ga kao "briljantnu, izvanrednu osobu i političara", navodeći da bi veze između njihove dve zemlje mogle da budu podignute na novi nivo, prenela je britanska agencija Rojters (Reuters) na svom sajtu.

"Poštovani gospodine predsedniče, dragi Donalde, od sveg srca Vam čestitam, tako briljantnoj, izvanrednoj osobi i političaru, Vaš 80. rođendan", napisao je Vladimir Putin u poruci objavljenoj na sajtu Kremlja, koju su citirale ruske novinske agencije.

Lider Kremlja razgovarao je sa Trampom 55 minuta telefonom, prema rečima njegovog savetnika za spoljnu politiku Jurija Ušakova, koji je dodao da mu je Putin čestitao rođendan na "neformalan" način.

Putin je rekao da "vrednuje međusobno razumevanje, koje omogućava da se otvoreno i iskreno razgovara čak i o najsloženijim pitanjima na bilateralnoj i međunarodnoj agendi".

"Siguran sam da zajedno možemo iskreno dati rusko-američkim odnosima novu dimenziju, a takođe učiniti više kako bismo osigurali bezbednost i stabilnost na svetskoj sceni", dodao je ruski predsednik.

Poslednji sastanak dvojice predsednika bio je u avgustu 2025. na Aljasci, kada su se obojica obavezali da će brzo postići sporazum o okončanju rata izazvanog ruskom invazijom na Ukrajinu.

Sukob još nije završen, a traje više od četiri godine.

(Beta, 14.06.2026)

Povezane vesti »

"Svi Ukrajinci imaju jednu želju za Trampa" Zelenski razgovarao sa američkim predsednikom o okončanju rata: "Imamo neke dobre…

"Svi Ukrajinci imaju jednu želju za Trampa" Zelenski razgovarao sa američkim predsednikom o okončanju rata: "Imamo neke dobre ideje za mir"

Blic pre 10 minuta
Putin čestitao rođendan Trampu, nazvao ga briljantnom osobom i političarem

Putin čestitao rođendan Trampu, nazvao ga briljantnom osobom i političarem

Serbian News Media pre 10 minuta
Putin čestitao rođendan Trampu, nazvao ga briljantnom osobom i političarem

Putin čestitao rođendan Trampu, nazvao ga briljantnom osobom i političarem

Radio sto plus pre 10 minuta
Putin čestitao rođendan Trampu, nazvao ga briljantnom osobom i političarem

Putin čestitao rođendan Trampu, nazvao ga briljantnom osobom i političarem

Pravo u centar pre 10 minuta
Zelenski se hitno čuo sa Trampom: "Imamo plan"

Zelenski se hitno čuo sa Trampom: "Imamo plan"

B92 pre 30 minuta
Ukrajinski dronovi pogodili hemijsko postrojenje u Rusiji; Britanija presrela tanker "flote iz senke" u Lamanšu

Ukrajinski dronovi pogodili hemijsko postrojenje u Rusiji; Britanija presrela tanker "flote iz senke" u Lamanšu

RTS pre 0 minuta
Usijale se veze Vašingtona, Moskve i Kijeva! Tramp razgovarao sa Putinom i Zelenskim: Nakon rođendanske čestitke usledile…

Usijale se veze Vašingtona, Moskve i Kijeva! Tramp razgovarao sa Putinom i Zelenskim: Nakon rođendanske čestitke usledile goruće teme

Kurir pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinRojtersDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

U Ženevi protest i neredi uoči početka samita G7 (FOTO)

U Ženevi protest i neredi uoči početka samita G7 (FOTO)

Danas pre 2 sata
Izrael tvrdi da je ubijen visoki zvaničnik Hezbolaha, optužen za ubistvo pet američkih vojnika

Izrael tvrdi da je ubijen visoki zvaničnik Hezbolaha, optužen za ubistvo pet američkih vojnika

Danas pre 2 sata
Putin čestitao rođendan Trampu

Putin čestitao rođendan Trampu

Danas pre 2 sata
Zelenski razgovarao sa Trampom o ratu u Ukrajini i čestitao mu 80. rođendan

Zelenski razgovarao sa Trampom o ratu u Ukrajini i čestitao mu 80. rođendan

Danas pre 3 sata
Američki predsednik traži uzdržanost: Nema više napada ni na Liban ni na Izrael

Američki predsednik traži uzdržanost: Nema više napada ni na Liban ni na Izrael

Danas pre 4 sati