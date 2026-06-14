Putin čestitao rođendan Trampu, nazvao ga briljantnom osobom i političarem

Beta pre 10 minuta

Ruski predsednik Vladimir Putin čestitao je danas rođendan američkom predsedniku Donaldu Trampu (Trump), opisujući ga kao "briljantnu, izvanrednu osobu i političara", navodeći da bi veze između njihove dve zemlje mogle da budu podignute na novi nivo, prenela je britanska agencija Rojters (Reuters) na svom sajtu.

"Poštovani gospodine predsedniče, dragi Donalde, od sveg srca Vam čestitam, tako briljantnoj, izvanrednoj osobi i političaru, Vaš 80. rođendan", napisao je Vladimir Putin u poruci objavljenoj na sajtu Kremlja, koju su citirale ruske novinske agencije.

Lider Kremlja razgovarao je sa Trampom 55 minuta telefonom, prema rečima njegovog savetnika za spoljnu politiku Jurija Ušakova, koji je dodao da mu je Putin čestitao rođendan na "neformalan" način.

Putin je rekao da "vrednuje međusobno razumevanje, koje omogućava da se otvoreno i iskreno razgovara čak i o najsloženijim pitanjima na bilateralnoj i međunarodnoj agendi".

"Siguran sam da zajedno možemo iskreno dati rusko-američkim odnosima novu dimenziju, a takođe učiniti više kako bismo osigurali bezbednost i stabilnost na svetskoj sceni", dodao je ruski predsednik.

Poslednji sastanak dvojice predsednika bio je u avgustu 2025. na Aljasci, kada su se obojica obavezali da će brzo postići sporazum o okončanju rata izazvanog ruskom invazijom na Ukrajinu.

Sukob još nije završen, a traje više od četiri godine.

(Beta, 14.06.2026)