Srpska diplomatija smatra da saopštenje Crne Gore potvrđuje tezu o hibridnom ratu protiv Srbije

Ministarstvo spoljnih poslova Srbije saopštilo je večeras da je primilo k znanju saopštenje Ministarstva spoljnih poslova Crne Gore i ocenilo da ono predstavlja "potvrdu hibridne prirode delovanja pojedinih krugova u Crnoj Gori prema političkom životu Srbije".

"Umesto ovakvih oštrih i suštinski ničim izazvanih saopštenja i javnih prozivki i pokušaja ućutkivanja, jasno usmerenih sa idejom neprimerenog uticaja na politički život Srbije, smatramo da bi za odnose dve susedne države bilo korisnije da se sva pitanja rešavaju kroz institucionalni dijalog i diplomatske kanale", navodi se u saopštenju srpskog MSP.

"Srbija nema nikakve pretenzije prema Crnoj Gori, koju najveći broj građana naše zemlje poštuje i voli, niti dovodi u pitanje njenu državnost, ali Srbija i njeni predstavnici imaju svako pravo da ukažu na pojave koje narušavaju dobrosusedske odnose, uključujući kontinuirano stvaranje atmosfere u kojoj se Srbija predstavlja kao problem, a sve češće i kao pogodan izgovor za unutrašnje političke neuspehe", ukazali su iz MSP Srbije.

"Umesto pokušaja omalovažavanja i ućutkivanja, bilo korisnije da se zajednički posvetimo pitanjima koja su od stvarnog interesa za građane obe države - ekonomskoj saradnji, infrastrukturnom povezivanju, slobodi kretanja ljudi i jačanju međusobnog poverenja. Srbija će, kao i do sada, voditi odgovornu i ozbiljnu politiku prema Crnoj Gori, očekujući da se isti principi uvažavanja i poštovanja primenjuju i prema Srbiji", zaključuje se u saopštenju.

Prethodno je danas MSP Crne Gore u saopštenju odbacilo tvrdnje Aleksandra Vučića da Crna Gora vodi hibridni rat protiv Srbije i da je iz nje stizala podrška obojenoj revoluciji, kako srpske vlasti nazivaju studentske proteste.