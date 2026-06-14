Trampov 80. rođendan: UFC spektakl na travnjaku ispred Bele kuće

Beta pre 45 minuta

Veliki UFC spektakl planiran je za danas na travnjaku ispred Bele kuće povodom 80. rođendan američkog predsednika Donalda Trampa i 250. godišnjice Deklaracije o nezavisnosti.

Tramp će biti okružen članovima kabineta, visokim zvaničnicima administracije, republikanskim zakonodavcima i hiljadama gledalaca koji će pratiti borbe u specijalno dizajniranom osmouganom ringu sa zaštitnom čeličnom ogradom, posebnim osvetljenjem i zvučnom opremom.

Hiljade ljudi će pratiti spektakl borilačkih veština na ekranima postavljenim u parku nedaleko od Bele kuće.

AP upozorava na prognozu i vremenske prilike koje bi mogle značajno da pokvare planove.

Agencija podseća i da je 2022, za 80. rođendan Trampovog prethodnika, predsednika Džozefa Bajdena, bio priređen porodični branč u Beloj kući, ističući koliko su se stvari promenile i koliko brzo.

(Beta, 14.06.2026)

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