Uhapšeno pet osoba u istrazi o ratnim zločinima u akciji Račak dva
Beta pre 52 minuta
U okviru operacije Specijalnog tužilaštva na Kosovu, koja se sprovodi radi istrage ratnih zločina, uhapšeno je pet osoba.
Prema saopštenju Tužilaštva, istrage su u toku u slučaju poznatom kao "Račak II".
"Tokom operacije, izvršeni su nalozi za pretres na nekoliko lokacija, navodi se u saopštenju.
Dodaje se da će tužilaštvo i policija na konferenciji za novinare, dati dodatne informacije u vezi sa tom operacijom.
(Beta, 14.06.2026)