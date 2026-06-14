Uhapšeno pet osoba u istrazi o ratnim zločinima u akciji Račak dva

Beta pre 52 minuta

U okviru operacije Specijalnog tužilaštva na Kosovu, koja se sprovodi radi istrage ratnih zločina, uhapšeno je pet osoba.

Prema saopštenju Tužilaštva, istrage su u toku u slučaju poznatom kao "Račak II".

"Tokom operacije, izvršeni su nalozi za pretres na nekoliko lokacija, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da će tužilaštvo i policija na konferenciji za novinare, dati dodatne informacije u vezi sa tom operacijom.

(Beta, 14.06.2026)