Vučić: Dokazano da zvučnog topa nije bilo, uvek sam smetao stranom faktoru

Beta pre 10 minuta

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da su se neki iz čudnog razloga razmicali 15. marta prošle godine, kada je bio veliki protest u Beogradu, i da je tvrdnja o zvučnom topu laž kao pravdanje jer protest nije uspeo.

"Neki se iz čudnih razloga nešto razmiču levo i desno, svakom čoveku je čudno. Nadam se da ćemo jednog dana saznati sve detalje, kao što smo saznali da zvučnog topa nije bilo, izveštaj ruskih službi bio je precizan i perfektan", rekao je Vučić za TV Prva.

Naveo je da je potom to iskorišćeno po modelu obojene revolucije da ga protivnici, preko sebi bliskih medija, prikažu kao nekog ko je "pucao u lađa svog naroda", a onda, dodao je, građanima nije bitno koliko je izgrađeno kilometara puteva, pruga, koliko je "neprospavanih noći da sada imamo gorivo i drugog".

On je rekao da protivnici nastoje da ga prikažu kao "nečoveka" i da pokušaj "njegovog psihološkog urušavanja ne bi izdržao jedan od milion ljudi".

"Kod mene nikad niste mogli da vidite mržnju prema političkim protivnicima, ma šta oni govorili o meni", rekao je Vučić, navodeći da su mu takvi namenili najgoru sudbinu.

On je istakao da je uvek smetao stranom faktoru, različitim ambasadama i centrima moći jer je, naveo je, uvek vodio politiku nezavisne Srbije i nikad nije služio tuđim interesima.

(Beta, 14.06.2026)

Povezane vesti »

"Volja naroda drugačija nego pre godinu dana" Vučić o najavljenoj ostavci, svom mandatu i izborima: "Izborna noć? Nemam…

"Volja naroda drugačija nego pre godinu dana" Vučić o najavljenoj ostavci, svom mandatu i izborima: "Izborna noć? Nemam nikakav strah"

Blic pre 15 minuta
Vučić: Dokazano da zvučnog topa nije bilo, uvek sam smetao stranom faktoru

Vučić: Dokazano da zvučnog topa nije bilo, uvek sam smetao stranom faktoru

Serbian News Media pre 10 minuta
Vučić se oglasio o izborima: Volja naroda je drugačija nego pre godinu dana

Vučić se oglasio o izborima: Volja naroda je drugačija nego pre godinu dana

Nova pre 30 minuta
Vučić: Za 14 godina ostvaren neverovatan napredak Srbije, ali ima i propuštenih stvari

Vučić: Za 14 godina ostvaren neverovatan napredak Srbije, ali ima i propuštenih stvari

Newsmax Balkans pre 40 minuta
Vučić: Oduvek su se nadali da će mi se nešto dogoditi ili da će mi otkazati srce

Vučić: Oduvek su se nadali da će mi se nešto dogoditi ili da će mi otkazati srce

Rešetka pre 15 minuta
Vučić o najavljenom odlasku sa funkcije: Osećam zadovoljstvo, ali i nadu i strah za budućnost Srbije

Vučić o najavljenom odlasku sa funkcije: Osećam zadovoljstvo, ali i nadu i strah za budućnost Srbije

Mondo pre 15 minuta
Vučić: Dokazano da zvučnog topa nije bilo, uvek sam smetao stranom faktoru

Vučić: Dokazano da zvučnog topa nije bilo, uvek sam smetao stranom faktoru

Pravo u centar pre 10 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićPredsednik Srbije

Politika, najnovije vesti »

Uhapšeno pet osoba na Kosovu u slučaju "Račak 2"

Uhapšeno pet osoba na Kosovu u slučaju "Račak 2"

N1 Info pre 15 minuta
Specijalno tužilaštvo Kosova: Pet osoba uhapšeno u istrazi ratnih zločina

Specijalno tužilaštvo Kosova: Pet osoba uhapšeno u istrazi ratnih zločina

Insajder pre 35 minuta
Selaković u Kini sa ministrom Međunarodnog odeljenja Centralnog komiteta KP Kine

Selaković u Kini sa ministrom Međunarodnog odeljenja Centralnog komiteta KP Kine

RTV pre 50 minuta
Vučić: Dokazano da zvučnog topa nije bilo, uvek sam smetao stranom faktoru

Vučić: Dokazano da zvučnog topa nije bilo, uvek sam smetao stranom faktoru

Beta pre 10 minuta
Petrov: Suštinski ispunjene sve preporuke Venecijanske komisije, ne žuriti u Skupštinu

Petrov: Suštinski ispunjene sve preporuke Venecijanske komisije, ne žuriti u Skupštinu

Beta pre 25 minuta