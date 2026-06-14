Vučić: Dokazano da zvučnog topa nije bilo, uvek sam smetao stranom faktoru

Beta pre 10 minuta

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da su se neki iz čudnog razloga razmicali 15. marta prošle godine, kada je bio veliki protest u Beogradu, i da je tvrdnja o zvučnom topu laž kao pravdanje jer protest nije uspeo.

"Neki se iz čudnih razloga nešto razmiču levo i desno, svakom čoveku je čudno. Nadam se da ćemo jednog dana saznati sve detalje, kao što smo saznali da zvučnog topa nije bilo, izveštaj ruskih službi bio je precizan i perfektan", rekao je Vučić za TV Prva.

Naveo je da je potom to iskorišćeno po modelu obojene revolucije da ga protivnici, preko sebi bliskih medija, prikažu kao nekog ko je "pucao u lađa svog naroda", a onda, dodao je, građanima nije bitno koliko je izgrađeno kilometara puteva, pruga, koliko je "neprospavanih noći da sada imamo gorivo i drugog".

On je rekao da protivnici nastoje da ga prikažu kao "nečoveka" i da pokušaj "njegovog psihološkog urušavanja ne bi izdržao jedan od milion ljudi".

"Kod mene nikad niste mogli da vidite mržnju prema političkim protivnicima, ma šta oni govorili o meni", rekao je Vučić, navodeći da su mu takvi namenili najgoru sudbinu.

On je istakao da je uvek smetao stranom faktoru, različitim ambasadama i centrima moći jer je, naveo je, uvek vodio politiku nezavisne Srbije i nikad nije služio tuđim interesima.

(Beta, 14.06.2026)