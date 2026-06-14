Dvoje tinejdžera poginulo, trećoj osobi se bore za život! Stravična nesreća u blizini nikšićke Železare, sudarila se dva automobila

Treća osoba, J.B. (23), zadobila je povrede opasne po život i prebačena je u Klinički centar Crne Gore Uzrok nesreće i okolnosti će biti utvrđeni istragom nadležnih organa U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se sinoć oko 22.15 časova dogodila u Ulici Vuka Karadžića, u neposrednoj blizini nikšićke Železare, život su izgubili J.M. (17) i M.T. (18), dok se treća osoba, J.B. (23), sa povredama opasnim po život, bori za život u Kliničkom centru Crne Gore. Do saobraćajne