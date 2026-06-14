(Foto, video) Grad tuče na sve strane, krovovi se zabeleli kao usred zime! Jako nevreme već tutnji Srbijom: Upravo je udarilo na ovaj deo zemlje, a sada se premešta

Jako nevreme sa gradom pogodilo je Tavankut kod Subotice Na društvenim mrežama pojavili su se snimci na kojima se vidi intenzivan grad i obilna kiša Nevreme sa gradom već je pogodilo sever Srbije, a na udaru se našla Vojvodina.

Jak grad je tukao, dok uz to duva snažan vetar i pada velika količina kiše. Kako najavljuje RHMZ, nevreme se u narednih sat, dva premešta i ide direktno ka Beogradu! Čudni oblaci snimljeni su danas na putu Torlak-Itabej. Kako se vidi na fotografijama, odjednom se smrklo, a uslikan je i oblak nesvakidašnjeg oblika. Kako se vidi na fotografijama, jak vetar je oborio semafor u Novom Sadu, na Bulevaru cara Lazara. U Novom Sadu se nebo zacrnilo, kao da je usred dana pao