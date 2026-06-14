Izrael napao Bejrut, Iran preti osvetom: Najmanje petoro mrtvih, desetine ranjenih u Libanu: "Ovo je bila meta"

Izraelska vojska saopštila je da je "precizno pogodila infrastrukturu Hezbolaha" u južnom predgrađu Bejruta Izraelske snage će nastaviti da deluju radi uklanjanja svake pretnje po Izrael, dodaje se Najmanje pet osoba poginulo je danas, a 18 je ranjeno u odvojenim napadima Izraela na Bejrut i više lokacija u južnom Libanu, a kako se navodi u zajedničkom saopštenju izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i Izraela Kaca, gađani su ciljevi libanskog militantnog