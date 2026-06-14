Netanjahu sazvao hitan sastanak: Bura u Izraelu nakon Trampove objave o potpisivanju sporazuma s Iranom: "To ugrožava našu bezbednost!"

Blic pre 6 sati
Netanjahu sazvao hitan sastanak: Bura u Izraelu nakon Trampove objave o potpisivanju sporazuma s Iranom: "To ugrožava našu…

Američki predsednik Donald Tramp najavio je potpisivanje Memoranduma o razumevanju između SAD i Irana radi okončanja rata.

Izraelski zvaničnici smatraju da Memorandum ugrožava bezbednosne interese Izraela. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu održaće večeras sastanak bezbednosnog kabineta, javili su izraelski mediji, nakon što je američki predsednik Donald Tramp najavio da će SAD i Iran danas potpisati Memorandum o razumevanju kako bi se okončao rat. Visoki izraelski zvaničnici rekli su za izraelski Kanal 12 da uslovi predviđeni Memorandumom o razumevanju ugrožavaju bezbednosne
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