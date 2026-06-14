Švajcarci na referendumu glasaju o kontroverznom predlogu: Ako ovo prođe, svi koji su mislili da se sele u Švajcarsku moraće da razmisle

Blic pre 2 sata
Švajcarci na referendumu glasaju o kontroverznom predlogu: Ako ovo prođe, svi koji su mislili da se sele u Švajcarsku moraće…

Švajcarci će na referendumu odlučiti da li da ograniče broj stanovnika na 10 miliona, što izaziva velike podele u društvu.

Predlog nalaže uvođenje mera, poput ograničenja na azil i spajanje porodica, čim broj prebivalaca dostigne 9,5 miliona. "Inicijativa za održivost" ili "inicijativa haosa" – švajcarski građani danas izlaze na referendum na kojem se izjašnjavaju o predlogu kojim bi se broj stanovnika te zemlje ograničio na 10 miliona. Prema ocenama analitičara, to bi moglo da ima značajne posledice po odnose sa Evropskom unijom. Može li zemlja da postavi fiksno ograničenje broja
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