Tragičan kraj potrage! Pronađena tela dvojice muškaraca koji su se utopili u Tisi

Nesreća se dogodila tokom subotnjeg popodneva kada je čamac nekontrolisano kružio rekom.

Sumnja se da je čamac velikom brzinom udario u panj ili podvodnu prepreku, izazvavši nesreću. Tokom popodnevnih časova su pripadnici Žandarmerije pronašli tela G.O. (47) i S.I. (49) iz Novog Orahova kod Bačke Topole, koji su u subotu kasno popodne ispali iz čamca na Tisi kod Sente. To je potvrdio Nandor Baranji koordinator spasilačkog tima "Tisa" iz Sente. On i njegove kolege su odmah po prijavi da čamac nekontrolisano kruži rekom izašli sa svojim plovilom i uspeli