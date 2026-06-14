Troje poginulo, za jednom osobom se traga Jezive scene nakon teške pomorske nesreće kod Splita, saopšteno koje nacionalnosti su žrtve

Na mesto događaja odmah su upućena plovila nadležnih službi Tačan broj putnika na jedrilici i okolnosti koje su dovele do sudara za sada nisu poznati U Splitskim vratima u toku je opsežna akcija traganja i spašavanja nakon pomorske nesreće u kojoj su učestvovali jedrilica i katamaran.

Prema poslednjim informacijama, smrtno su stradale tri osobe, a za jednom osobom se još uvijek traga. "Ostalim putnicima s jedrilice (četiri osobe) pružena je hitna medicinske pomoći i nije bilo potrebe za odvođenjem istih u bolnicu. Na mestu događaja u toku je uviđaj", saopštila je policija. Iz Lučke kapetanije saopštili su da su na jedrilici bili češki državljani. Do nesreće je došlo u 11:38 sati na području između Milne na Braču i otoka Šolte, gde je nakon