(Video) Nevreme uništilo sve po selima kod Subotice! Grad napravio ozbiljnu štetu na usevima, ulice pod vodom: "Sve je izlupao"…

Poljoprivrednici još uvek obilaze useve i procenjuju razmere štete MUP i RHMZ izdali su hitna upozorenja građanima i savetovali da zaštite imovinu i izbegavaju putovanja Snažno nevreme praćeno gradom i olujnim vetrom, za koje je MUP izdao hitno upozorenje, danas je zahvatilo sever Bačke i nanelo veliku štetu poljoprivrednim usevima.

Prema prvim informacijama sa terena, najteže su pogođeni Gornji i Donji Tavankut, kao i područje od Male Bosne prema Čikeriji. „Najgore je prošao Tavankut. Izlupana je paprika, bostan, suncokret, praktično sve. Poslao sam i fotografije sa terena“, navodi meštanin Tomislav Mačković u izjavi nakon nevremena. Kako kaže, kod njega je palo oko 10 litara kiše po kvadratnom metru, a grad je bio sitniji, dok su pojedini delovi Tavankuta pretrpeli znatno veću štetu.